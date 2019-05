Willow, la figlia di Will Smith conquista i fotografi

In questo weekend è arrivato in tutte le sale "Aladdin" il tanto atteso remake del cartoon Disney. Alla presentazione del film presso "El Capitan Theatre di Los Angeles" era presente tutto il cast compreso Will Smith.

Un red carpet viola per omaggiare il film e tantissimi fotografi accorsi per l'occasione. Fin qui tutto nella norma se non fosse per il fatto che i flash non erano tutti per Will Smith, come ci si aspettava, ma soprattutto per sua figlia Willow.

A quanto pare la giovane 18 enne, che ha già una bella carriera avviata come attrice e come cantante, ha letteralmente ipnotizzato i fotografi indossando un abito Seen Users mentre il resto della famiglia è rimasta in secondo piano.

Sicuramente il vestito metteva in risalto il suo fisico slanciato, le sue curve generose e le lunghissime gambe. Papà Will ha poi scherzato sull'accaduto fingendo di volerla coprire.