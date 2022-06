SCUOLA/SPORT Willy Gnonto: un calciatore all'esame di maturità Ha solo 19 anni e poche settimane fa ha esordito nella nazionale di Roberto Mancini, dal campo al banco

Willy Gnonto: un calciatore all'esame di maturità.

Si chiama Willy Gnonto fa il calciatore e ha 19 anni. Se non fosse perché solo 10 giorni fa ha esordito con la maglia azzurra a Bologna contro la Germania, potrebbe passare per un adolescente qualsiaisi alle prese con la prima prova dell'esame di maturità. Sul campo di gioco, sempre 10 giorni fa e sempre contro la germania, ha segnato il suo primo gol in nazionale. Anche per lui è arrivato il 22 Giugno, giorno della prima prova scritta per i maturandi dell'anno scolastico 2021/22: italiano.

Oggi niente pallone, ma solo una bottiglietta d’acqua e l'astuccio, per l'ex Inter, ora in forza allo Zurigo. E come uno studente qualunque ha fatto il suo ingresso al liceo scientifico sportivo Marco Pantani, di Busto Arsizio. Liceo che in passato ha visto tra i suoi banchi anche il nuotatore Nicolò Martinenghi, campione del mondo a Budapest nei 100 rana, e il difensore del Milan Matteo Gabbia, fresco di scudetto. I ben informati raccontano che la scelta di Willy sia stata la traccia che parlava di musica. Si dice inoltre che dopo un breve impaccio iniziale, le cose siano filate lisce sino alla consegna. Ora lo aspetta la prova di matematica , anche se Willy ha una certa predilizione per il latino. Solo per curiosità, per lui sarà stato più difficile segnare alla Germania o scrivere il tema?

«Mah, tutti me lo chiedono, ma io rispondo sempre che sono due cose diverse. Diciamo che durante la partita con la Nazionale contro la Germania forse mi sentivo un po’ più disteso».

Ha risposto Willy.

