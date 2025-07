CURIOSITÀ Women Rider Preference Uber ha annunciato il lancio negli Stati Uniti della funzione per consentire ad autiste donne e persone non binarie di scegliere chi far salire a bordo o viceversa

Women Rider Preference.

Uber ha annunciato il lancio negli Stati Uniti della funzione Women Rider Preference, pensata per consentire ad autiste donne e persone non binarie di scegliere chi far salire a bordo o viceversa di essere abbinate ad un’autista donna.

Già attiva in oltre 40 Paesi (ma purtroppo non ancora in Italia) questa funzione arriva ora in fase di test a Los Angeles, San Francisco e Detroit. Chi si identifica come donna o persona non binaria può attivare la preferenza dall’app Uber, accedendo al menu delle impostazioni.

Una volta selezionata l’opzione preferenza per utenti di genere femminile, sarà possibile ricevere richieste di corsa solo da utenti dello stesso genere. Uber specifica che, anche se la preferenza è attiva, non è sempre garantita una corrispondenza perfetta: in caso di dubbio, è possibile annullare la corsa senza penalizzazioni.

Come detto, le donne che richiedono una corsa potranno a loro volta selezionare l’opzione per essere accompagnate da una conducente donna. Questo vale sia per le corse immediate che per quelle prenotate in anticipo. Tuttavia, come precisato dalla piattaforma, se i tempi d’attesa sono lunghi, l’utente può decidere di modificare la preferenza per velocizzare la corsa.

