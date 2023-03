C'è una torta per ogni palato, rappresenta, grazie ai cake design, una modalità per dare sfogo alla fantasia e al talento.

Ogni scusa è buona per una torta, questo dolce prelibato viene celebrato oggi 17 marzo ma come accade spesso, questa celebrazione ce la litighiamo con gli Stati Uniti dove il “world baking day” viene festeggiato il 17 maggio come giorno designato cinque anni fa, come ideale per darsi alla cottura in forno di dolci e biscotti.

Ma non è finita perché il 26 novembre si celebra l'International Cake Day. La più antica ricetta di torta nota è la torta alla parmigiana, presente in un libro di cucina che risale al XIII secolo, e comprende sei o più strati di ingredienti diversi.

Con il pan di Spagna o sfogliata, dolce o salata resta sempre la scusa buona per fare festa.