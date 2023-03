CURIOSITÀ World Baking Day Una celebrazione che nel tempo si è fatta in tre: 17 marzo e 17 maggio World Baking Day ed il 26 novembre International Cake Day

World Baking Day.

C'è una torta per ogni palato e che rappresenta anche, grazie ai cake design, una modalità per dare sfogo alla fantasia e al talento.

Ogni scusa è buona per una torta. Questo dolce prelibato viene celebrato il 17 marzo ma, come accade spesso, questa celebrazione ce la litighiamo con gli Stati Uniti, dove il “World baking day” viene festeggiato invece il 17 maggio ormai da 5 anni, giorno ideale per darsi alla cottura in forno di dolci e biscotti. Ma non è finita, perché il 26 novembre si celebra l'International Cake Day.

Curiosità: la più antica ricetta di torta nota è la torta alla parmigiana, composta da sei o più strati preparati con ingredienti diversi. è presente in un libro di cucina che risale al XIII secolo, chiamato Liber de coquina (dal latino: Libro di cucina), il più antico ricettario di cucina dell'occidente cristiano, giunto fino ai nostri giorni.

Con il Pan di Spagna o sfogliata, dolce o salata, comunque un dolce è sempre motivo di festa.

