Mercoledì 25 settembre, oggi è la Giornata Mondiale dei Sogni e il claim scelto per l’edizione 2024 è “Dreams For The Future” (sogni per il futuro). Un invito volto ad incoraggiare le persone a sognare in grande per il futuro, cercando di costruire un domani migliore.

