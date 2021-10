CURIOSITÀ World Pasta Day La solidarietà "al dente"

World Pasta Day.

Torna anche quest'anno oggi il “World Pasta day”.





Come sempre un'edizione all'insegna della solidarietà sono tante le persone che purtroppo non riescono a portare in tavola un buon piatto di pasta. Per questo, l’International Pasta Organization, insieme all’Unione Italiana Food ha indetto una gara di solidarietà aperta a tutti. L’edizione 2021 ha come titolo “Al Dente” e vede insieme i pastai di tutto il mondo che cucineranno tanti tipi di pasta per la Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo. Noi cosa possiamo fare ? Prepararci un buon piatto di pasta fotografarlo e pubblicare lo scatto sui social con l'hastag #haveagoodpasta. Per ogni foto postata verranno così donati 300 piatti alle persone bisognose di queste quattro città italiane. Ulteriori informazioni sulla pagina ufficiale che trovate sul sito.



