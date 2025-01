CURIOSITÀ World pizza day Ogni anno il 17 gennaio si celebra la giornata dedicata alla pizza orgoglio gastronomico italiano

World pizza day.

Il mondo intero celebra il World Pizza Day il 17 gennaio, Sant'Antonio Abate, patrono dei fuochi e di tutte quelle professioni che ad esso sono strettamente legate e, per l'occasione, la catena di ristorazione Fratelli Coppola ha condotto un sondaggio on line per scoprire le preferenze degli italiani quando si parla di questo alimento.

Per la maggior parte degli intervistati, la pizza migliore è quella cotta nel tradizionale forno a legna. L’impasto deve essere fatto lievitare correttamente così da renderla leggera e digeribile. Pomodoro e mozzarella sono apprezzati quando sono di alta qualità.

La regina è senza dubbio la Margherita, eletta al primo posto dal 52% degli interpellati. Questo "topping" è seguito dai più svariati con ingredienti creativi da porre a cottura terminata per dare croccantezza (25%). I frutti di mare battono tartufo e frutta esotica. Le pizze bianche, resistono, ma sono per pochi.

Stenta a decollare la farina di grilli: non convince, neanche quelli che dichiarano di non poter fare a meno della pizza almeno una volta la settimana. Ammettono, invece, di gustare molto di più le pizze dolci e di volerne trovare di più nei menù.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: