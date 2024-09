CURIOSITÀ World Plogging Championship Torna a Bergamo la quarta edizione della competizione che unisce sporta ad ambiente

World Plogging Championship.

Fare jogging mentre si raccoglie la spazzatura: è esattamente questo il senso del plogging, che unisce alla normale corsa o alla camminata veloce la raccolta dei rifiuti abbandonati.

Plogging è infatti una parola che ne unisce insieme due: jogging e plocka upp, che in svedese vuol dire “raccogliere”. Una vera e propria attività sportiva, quindi, con tutti i crismi e con una sana attenzione per l’ambiente, che ha dato vita negli anni anche a un autentico campionato, il World Plogging Championship, una competizione in cui gli atleti internazionali si sfidano correndo e raccogliendo rifiuti.

E quest’anno, la quarta edizione del World Plogging Championship diventa anche uno degli appuntamenti di riferimento della decima edizione della Settimana Europea dello Sport, in corso fino al 30 settembre.

Lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Sport è l’evento annuale che promuove l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo dei cittadini europei.

I valori a cui si ispira la decima edizione sono inclusione, benessere e appartenenza.

