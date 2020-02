World Radio Day 2020: La "mia" Radio è magica!

#WorldRadioDay2020: una giornata importante per tutti quelli che amano ascoltare la radio e in particolare per tutti gli speaker che ogni giorno accendendo il microfono continuano a darle vita.

La data è sempre la stessa da 9 anni, il 13 febbraio e corrisponde al lancio, nel 1946, dei primi programmi radiofonici dell'ONU. Tra gli strumenti di comunicazione di massa, nessuno come la radio ha saputo adattarsi ai progressi tecnologici ed è proprio per questo che rimane in realtà quello più diffuso a livello globale. Una nona edizione che vede protagonista la diversità, un tema delicato e profondo.

La Radio..c'è chi la ascolta in macchina mentre torna dal lavoro, chi la tiene come sottofondo in ufficio o a casa, chi si sintonizza per seguire il proprio programma con la musica preferita. La verità è che la radio è da sempre sinonimo di libertà e di grande compagnia, perchè quando la si ascolta in maniera costante accade qualcosa di magico da entrambe le parti, quella dello speaker e del pubblico: si crea amicizia. Un ponte meraviglioso tra chi la ascolta e chi la fa. E se con l'immaginazione possiamo andare dappertutto, la radio è sicuramente quel luogo in cui poter trovare una voce amica e per il conduttore un'occasione per sostenere in modi diversi quanti sono dall'altra parte.

Che si tratti di intrattenimento sotto forma di informazione, di divertimento o di riflessione condivisa, quello che rimane costante è la possibilità di rimanere in contatto gli uni con gli altri e nonostante il mezzo abbia i suoi anni, da questo punto di vista è e rimane quello più immediato.

Sono tantissime le iniziative che ruotano attorno al World Radio Day ed è diventato un evento di risonanza mondiale con tanto di Hashtag per condividere foto e video sui social: #WorldRadioDay #WeAreRadio #WeAreDiversity.

Fatelo anche voi e ovunque voi siate, spegnete la noia e accendete la Radio!!

Buona Giornata Mondiale della Radio a tutti!