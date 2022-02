World Radio Day 2022: Si alla Radio, Si alla Fiducia!

“La radio è un media potente, in grado di rappresentare il genere umano in tutta la sua diversità e di costituire una piattaforma fondamentale per il futuro della democrazia. Secondo diversi report internazionali, la radio resta in assoluto il mezzo più affidabile e seguito a livello globale. Questa capacità unica di raggiungere un pubblico così ampio significa che la radio è in grado di plasmare l'esperienza della diversità nella società e di fungere da arena in cui tutte le voci possono avere spazio, essere rappresentate ed ascoltate. Le stazioni radiofoniche hanno il dovere di servire comunità diverse, offrendo un'ampia gamma di programmi, punti di vista e contenuti, e di riflettere la diversità di tutti gli ascoltatori.”

Queste le parole che si leggono dal sito ufficiale dell’UNESCO, in occasione della Giornata Mondiale della Radio istituita nel novembre 2011.

Ne abbiamo parlato in diretta, ascolta il reloaded!