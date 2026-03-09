Milano accoglie il World Radio Day 2026, l'evento italiano ufficiale organizzato da Radio Speaker dedicato alla Giornata Mondiale della Radio istituita dall'Unesco, in programma oggi 9 marzo 2026 al Talent Garden Calabiana.

Il tema centrale dell'edizione 2026, lanciato dall'UNESCO, è il rapporto tra radio e intelligenza artificiale. I panel affronteranno l'impatto delle nuove tecnologie sulla produzione dei contenuti, sulla creatività editoriale e sul mercato pubblicitario, ribadendo come l'innovazione debba affiancare e non sostituire l'identità umana del mezzo radiofonico.

Accanto a questo, ampio spazio sarà dedicato al tema della prominence, ovvero la tutela della presenza della radio nei sistemi di infotainment delle automobili di nuova generazione, sempre più intermediati da piattaforme digitali.

Tra i temi centrali del World Radio Day 2026 ci sarà anche il ruolo delle radio locali, considerate un patrimonio fondamentale del pluralismo informativo e del legame con il territorio.

In un ecosistema mediale sempre più globale, la radio locale è chiamata a rafforzare la propria identità, valorizzare le comunità e mantenere un rapporto diretto con gli ascoltatori.

La centralità della radio è confermata anche dagli ultimi dati Audiradio, che evidenziano un mezzo ancora estremamente solido, ascoltato nel 2025 da 35 milioni di italiani nel giorno medio, capace di mantenere una posizione dominante nell'ascolto in auto e nella fruizione quotidiana, nonostante la crescita delle piattaforme digitali.

Sul palco del World Radio Day 2026 saliranno alcuni dei principali protagonisti del panorama radiofonico nazionale, tra cui Gerry Scotti, Linus, Fabio Volo, Fabio Caressa e Roberto Ferrari (Radio Deejay), Jake La Furia, Camilla Ghini e Daniele Battaglia (Radio 105), Rosaria Renna e Filippo Firli (Radio Monte Carlo), Melissa Greta e Andrea Rock (Virgin Radio), Mary Cacciola, Flavia Cercato, Stefano Meloccaro e Benny (Radio Capital), Marco e Raf (Radio Kiss Kiss), Matteo Campese e Niccolò Giustini (RTL 102.5) e Massimiliano Montefusco (RDS), insieme a numerosi altri nomi di spicco del settore.

Il World Radio Day 2026 sarà ancora una volta un evento gratuito e aperto a professionisti, studenti e appassionati. Milano diventa così la capitale della radio italiana per una giornata di confronto, analisi e visione, dedicata a un mezzo che continua a evolversi, innovare e raccontare la società, rimanendo l'unico grande media gratuito, accessibile e capace di creare connessioni autentiche tra persone, territori e generazioni







