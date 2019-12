XFactor 13 - La semifinale

Ci siamo! A breve scopriremo i finalisti della XXIII edizione del celebre talent firmato Sky: due manche (brano assegnato + MySong) e Tiziano Ferro - bravissimo - a lanciare il suo singolo da mettere sotto l’albero - jingle bells jingle bells - L’opening lo vede protagonista insieme ai concorrenti in un medley dei suoi pezzi più famosi.

Prima manche Born Slippy Nuxx di Underworld per la Sierra in una versione trap della celebre colonna sonora di Trainspotting (e lo spot di Paolino Maldini) - si è salvato il ritornello. Sarò nostalgica ma ne hanno fatto scempio. Mara definisce il pezzo “glorioso” - ovviamente l’originale. Sofia (adorabile con Tiziano Ferro) canta Human Nature e mi fa venire i brividi. Adda vincere lei! La frangia, per cortesia, spettinata non alla Fantaghirò, grazie. Toxic di Britney Spears per Davide visibilmente distratto dalle ballerine. Non mi è piaciuta molto la sua versione, credo che sì, è un artista soul funk, ma stasera non ha convinto nessuno, tranne Malika che se magna i colleghi giudici. Dibby Dibby Sound per i Booda: non saranno erotici ma picchiano forte! Eugenio ha un atteggiamento pessimo, la sua faccia da schiaffi non la sopporto proprio. Urla Una buona idea di Niccolò Fabi. Meglio della settimana scorsa, in effetti sarebbe stato difficile fare peggio. Incredibilmente tace durante i commenti dei giudici.

Ospite 2 Tha Supreme, al secolo Davide Mattei, con un intermezzo piacevole e curioso prima della busta con il primo ballotato ed arriva il miracolo: Eugenio al ballottaggio (avrei detto Davide).

Manche mini “MySong” tutteattaccateinsieme

Davide :Uptown Funk E’ pure un bel manzo (è maggiorenne vero?).Si è divertito tanto, bene bene.

La Sierra: Ni Ben Ni Mal Presi benissimo, bravi!!!!!

Sofia: Love of my Life del suo amato Freddy Per la prima volta non mi ha trasmesso molto.

Booda: Level Up Un ritmo incalzante alla Booda Boom!

Al ballottaggio insieme ad Eugenio vanno i Booda (perchè ?!?!?). Due mondi opposti che si scontrano per l’ultimo posto in finale. Ma prima … Aeham Ahmad, terzo ospite nonché quota per il sociale della serata. Ho apprezzato l’artista siriano nel suo pezzo al pianoforte e ancor di più nella versione corale di Mad World, perché il mondo è pazzo davvero..“It’s difficult to speak German but I speak Music”cit.

Mara elimina i Booda, Samuel Eugenio, Sfera elimina Eugenio e Malika pure. Eugenio va a casa.

I finalisti: La Sierra, Sofia, Davide e i Booda.

See U next (and last) week e che il flow sia con voi, qualunque cosa voglia dire.