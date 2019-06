Le consolle dei videogames hanno sicuramente dato un volto nuovo al mondo ludico in generale, ma c'è ancora tanta gente che per giocare ama trovarsi attorno al caro vecchio flipper. In questi giorni ha preso il via ad Assago la sedicesima edizione de "La Coppa del Mondo di Flipper sportivo". E per la prima volta si svolge in Italia, proprio tre giocatori "azzurri" sono tra i favoriti per la conquista del ttitolo finale. Daniele Acciari che guida la squadra italiana ha solo 34 anni ma vanta nel suo palmares ben 4 titoli iridati, mentre Roberto Pedroni di Danny Iuliano sono al loro debutto in una competizione mondiale. Gli avversari più agguerriti, e per questo più temibili, sono gli americani.