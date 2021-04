TECNOLOGIA Yahoo! Answers chiude per sempre Il 4 maggio l'addio al sito di domande e risposte

Yahoo! Answers chiude per sempre.

Yahoo! Answers, il celebre sito di domande e risposte, a partire dal 4 maggio chiuderà per sempre. Sbarcato in Italia dal 2006, è stato dapprima una risorsa utile a tanti interrogativi fino ad arrivare ad essere un passatempo per chi era alla ricerca di domande assurde e relative risposte.

Tra i momenti epici ricordiamo l'utente che nella sezione dedicata alla musica chiedeva: " Come si chiama la canzone che fa: sciura scero sciura go?" (Risposta: Should I Stay or Should I Go dei Clash), ma anche come fare per "farsi filmare da quelli di YouTube" oppure "cosa sarebbe accaduto legando una fetta biscottata sulla schiena di un gatto".

Come dimenticare la "posta del cuore" dove erano raccolti tutti i dubbi sulle relazioni, più o meno serie e le risposte che spesso erano consigli alquanto improbabili, ma che diventavano delle divertenti gag tra utenti.

Insomma, si chiude un cerchio, soprattutto a causa del drastico calo delle visite. L'arrivo dei social network ha reso improseguibile la sua attività, quindi si potrà continuare a postare fino al 20 aprile e poi, il 4 maggio, calerà definitivamente il sipario. Prima però si potrà chiedere alla piattaforma una copia delle proprie domande e delle risposte ricevute, un modo per conservarne un ricordo.

