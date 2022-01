MUSICA Years & Years e Galantis : "Sweet Talker" Il mito del Re Mida

Years & Years e Galantis : "Sweet Talker".

"Sweet Talker", un singolo di Years & Years in collaborazione con Galantis e che arriva come anticipo di "Night Call", il nuovo album in uscita il 22 gennaio 2022. Olly Alexander aka Years & Years, ha ottenuto un grande successo con i suoi primi due album, ben cinque nomination ai Brit Awards e superato i 4 miliardi di streams in tutto il mondo.

Cantante e attore , Olly ha fatto sue cause importanti come quella della sanità mentale così come i temi legati alle problematiche della comunità LGBTQ+, diventando un punto di riferimento per i coetanei.

Molto particolare anche il video di "Sweet Talk", che prende spunto e ispirazione dai film fantasy come 'Gretel & Hansel' e 'Labyrinth'. Una fiaba raccontata in modo dolce, ma che lascia spazio anche alle ombre. Olly Alexander è una star intrappolata in un castello dove vive una bestia misteriosa e sexy e in cui prende vita il mito di Re Mida in una versione completamente capovolta. Per scoprire il finale della fiaba, guarda il video!



Years & Years, Galantis - Sweet Talker

