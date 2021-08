MUSICA Years & Years: il remix di "STARSTRUCK" con Kylie Minogue “È letteralmente un sogno che si avvera..."

Years & Years: il remix di "STARSTRUCK" con Kylie Minogue.

Da una parte abbiamo Years & Years, il progetto del cantante solista Olly Alexander, dall'altra la principessa del pop Kylie Miongue e ad unirli la realizzazione del remix di “Starstruck”. Li avevamo già visti insieme nel 2016 quando si sono esibiti sul palco della Royal Albert Hall dove hanno duettato in “Better The Devil You Know” per gli spettacoli di Natale 2016 di Kylie.

Ora tornano con questa novità per regalare ai propri fan il brano dell'estate: “È letteralmente un sogno che si avvera - racconta Olly. Kylie è un’icona che mi ha ispirato da quando ho iniziato a fare musica, quindi questo sembra fuori dal mondo. Ho chiesto se Kylie sarebbe stata interessata a fare qualcosa nella canzone e sono così grato che abbia detto di sì !!! Da allora sono al settimo cielo e lei ha davvero portato così tanto alla canzone, la sua voce è divina e la sua presenza è semplicemente magica. Spero davvero che le persone apprezzino questo momento di fantasia cosmica. Sono al settimo cielo, le stelle e i pianeti per quello che è successo!“

Questo singolo arriva dopo l’emozionante performance di Years & Years ai BRIT Awards 2021 di “It’s A Sin“. Duettando con Elton John su un'originale versione del classico dei Pet Shop Boys, riprodotto dalla band insieme a Stuart Price, l'esibizione è stata creata insieme a Olly ed Es Devlin con uno spirito di liberazione e gioia.

Il 2021 è stato un anno molto fortunato per Years & Years anche per il ruolo da protagonista nel dramma da record di Channel 4 / HBO “It’s A Sin”, che ha riportato in auge nell'opinione pubblica il dialogo sulla lotta contro l’HIV / AIDS che da tempo era stato un pò lasciato ai margini rispetto ad altre questioni.

Years & Years and Kylie Minogue - Starstruck (Remix)





