Il motto:“si vive una volta sola” sembra essere il motore di una nuova tendenza che negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede tra i Millenials (26-41 anni) e gli appartenente alla generazione Z(under 25).









Si chiama “Yolo Economy” acronimo da you only live once economy resa popolare da un rapper canadese che si chiama Drake. Da una ricerca fatta dalla società Codin Factory Aulab sembra che il nuovo stile di vita stia coinvolgendo anche l'Italia, la complicità della pandemia e le sue paure hanno spinto i giovani non più verso il posto fisso ma verso il "lavoro agile” e il mondo digitale e dell'Information e communication tecnology. Dai dati emersi della ricerca, effettuata su un campione di studenti che nel 2020 hanno partecipato al corso hackademy per diventare programmatori, emerge che a inseguire la nuova tendenza sono soprattutto i Millennials, ragazzi in media di 29 anni. Di questi, il 64% nella fascia 24-36 anni, e il 72% con una licenza superiore, presenti al 25% quelli con una laurea triennale o magistrale.