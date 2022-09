MUSICA Yungblud: “Tissues” il nuovo singolo Guarda il video!

Yungblud: “Tissues” il nuovo singolo.

Si intitola “Tissues”, il nuovo singolo di Yungblud estratto dall’album “Yungblud”. Dal sud dello Yorkshire, Dominic Harrison, conosciuto come Yungblud, ritorna a stupire con il suo terzo album.

Già a partire dal titolo, è chiaro il suo cambio di rotta che lo porta a condividere le sue passioni e la sua vita come mai aveva fatto prima.

Quindi 12 tracce in cui tratta nuovi temi già a partire dalla prima “The Funeral” , il cui video contiene anche un cameo di Ozzy Osbourne e della moglie Sharon così come “Tissues” in cui è presente il campionamento della melodia di “Close To Me” dei The Cure.

Queste le parole del cantante per presentare il nuovo singolo:

“Questa è una nuova Era per me. Volevo ballare, muovermi e volevo impersonificare nel video il vero significato della canzone. È felicità, euforia e lasciar andare”

YUNGBLUD - Tissues





