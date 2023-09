NEW PLAY Zayn in "Love Like This" Oltre a questo nuovo singolo, per lui in lavorazione un intero album e nel 2024 l'esperienza tutta nuova della partecipazione ad un film

Zayn in "Love Like This".

Con il suo album di debutto da solista, è diventato il primo artista inglese maschile solista a raggiungere contemporaneamente il primo posto nelle classifiche degli album Regno Unito e degli Stati Uniti dalla prima settimana di pubblicazione e da lì il suo successo non si è mai arrestato.

Zayn, One direction in un'altra vita, a distanza di oltre due anni, ha appena lanciato “Love Like This”, nuovo singolo attesissimo dal suo pubblico.

L'aveva annunciato lui stesso qualche tempo fa a mezzo social, scatenando 150milioni di reazioni: "Love Like This" è un brano estivo di cui sono molto orgoglioso e che non vedo l'ora di far ascoltare al mondo. Attualmente sto lavorando al mio nuovo album, che arriverà presto, e non vedo l'ora che tutti vedano cosa succederà".

Il brano, come il titolo suggerisce in modo abbastanza chiaro, parla d'amore, di un amore forte di quelli senza i quali si pensa di non poter vivere: I Would rather be dead If it’s gonna mean a life that’s lived without you baby", così canta Zayn.

L'artista, che come precedentemente detto sta lavorando ad un intero progetto discografico, sarà inoltre protagonista dell'attesissimo film d'animazione "10 Lives" insieme a Simone Ashley, in uscita nel 2024.









