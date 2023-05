Zef e Marz con Elisa e LRDL

Zef e Marz, due dei producer più quotati del momento nell'ambito del panorama musicale rap e pop contemporaneo, abbandonano momentaneamente il dietro le quinte e per la prima volta scendono in campo da protagonisti, lanciando il loro singolo.

Per essere certi di mandarci letteralmente in “Tilt”, scelgono di schierare al proprio fianco dei veri fuoriclasse come Elisa e La Rappresentante di Lista. Contaminazione, sperimentazione ed un lavoro che nasce dalla sinergia di esperienze e bagagli artistici diversi.

A fare buona parte del lavoro, però, è stata Elisa. A raccontarlo in un'intervista sono gli stessi Zef e Marz.









“Avevamo una base elettronica, con noi c'era Elisa che forse c’entrava poco con il beat che avevamo – o meglio, c’entrava poco se guardiamo alla sua carriera, ma a livello vocale per noi era perfetta – e ha sposato subito il progetto (…) Mentre eravamo in studio, partendo da una sua idea, abbiamo coinvolto Veronica e Dario, anzi è stata proprio lei a pensare a loro e così li abbiamo subito chiamati e dopo una settimana eravamo in studio tutti insieme.”

Cassa dritta, un tiro pazzesco, suoni che richiamano le atmosfere eurodance anni '90, “...ma più che riferimenti presi e messi dentro, sono un mischione istintivo,riferimenti emotivi rielaborati nelle nostre teste”, così gli stessi Zef e Marz descrivono la genesi e le caratteristiche distintive del loro brano.

Con queste premesse, non ci resta che ascoltarlo con la certezza che questo sia solo il primo di una serie di successi che li vedranno in prima linea.