"Zitti e buoni" i Måneskin vincono Eurovision Song Contest 2021

Ieri sera abbiamo assistito ad una bellissima vittoria, quella dei Måneskin all' Eurovision Song Contest di Rotterdam con il brano "Zitti e buoni". E' stata la 65° edizione della kermesse e tutta Europa è stata contagiata dal ritmo rock di quattro ragazzi giovanissimi e talentuosi che hanno calcato il palco come delle vere rockstar, senza mai perdere la loro semplicità.

Trionfa il rock. Non accadeva da tempo e questo forse è proprio il tempo giusto. Il tempo giusto per risvegliarsi, per ritrovare la grinta, per ricaricarsi...il tempo giusto per crederci. Il rock, il ritmo perfetto.









Quindi è bello pensare che ieri abbiano vinto i sogni che si realizzano quando si rimane umili e puliti facendo ciò che più appassiona nella vita. Fedeli a loro stessi nel genere musicale e nella scelta di cantare in italiano.

Dal profilo Instagram della band i ringraziamenti per tutti i fan che li hanno sostenuti: "Rock’n’roll never dies, tonight we made history. We love u."