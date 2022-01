CURIOSITÀ Zorro? Una donna! Pronto il reboot di un progetto in realtà già tentato qualche tempo fa dagli stessi autori di una serie per la Tv.

Abbattere gli stereotipi sembra essere anche una missione per cinema e tv.





Mentre c'è una certa resistenza ad immaginare una donna nei panni di 007, la vedremo presto nei panni di un giustiziere molto noto ovvero Zorro in una serie tv. E quasi pronto il riadattamento televisivo di Zorro che cambia i connotati da Don Diego della Vega ripensando al personaggio in una prospettiva al femminile. La sceneggiatura è in fase di sviluppo per conto di The Cw la serie sarà scritta e prodotta da Robert Rodriguez che racconterà le avventure di questa eroica fuorilegge e giustiziera mascherata. Si tratta in realtà di un progetto non proprio nuovo infatti sarà un reboot che probabilmente è la rielaborazione di un'idea nata dalla creatività di Robert e sua sorella Rebecca Rodriguez per un progetto proposto alla Nbc un paio di anni fa.



