CURIOSITÀ Zucca Economy In forte ascesa in Italia la produzione delle zucche spinta da Halloween

Zucca Economy.

Dal campo alla tavola, dall'intaglio al turismo, la "zucca economy" per Halloween ha superato il valore di trenta milioni di euro.

A dirlo è l'analisi della Coldiretti diffusa in vista della festività di Ognissanti. Cresce la produzione di zucca rispetto allo scorso anno la stagione delle zucche ha avuto un andamento produttivo migliore con un raccolto che dovrebbe aggirarsi sulle quarantamila tonnellate, anche se le rese si sono mantenute basse a causa degli effetti dei cambiamenti climatici.

Tra le principali regioni produttrici, sia in Emilia Romagna sia in Lombardia si registrano quantità in linea con le aspettative e qualità alta. Situazione buona anche in Puglia con l'aumento del 20% della produzione rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle aree irrigate.

Produzione irrigua determinante anche in Umbria. Andamento buono anche in Sicilia, dove si registra un aumento del raccolto e in Campania, così come in Sardegna. Complessivamente in Italia sono circa duemila gli ettari coltivati, divisi soprattutto tra Lombardia (con circa il 25% della superficie nazionale), Emilia Romagna e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana.

Accanto a varietà internazionali come l'Americana, la Butternut, l'Asterix, molti imprenditori agricoli in Italia sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali come la zucca Cappello del prete, la Berretta piacentina, la Mini Moscata, la Violina, la Moscata di Provenza, la Trombetta e la Delica della quale si utilizza tutto, dalle foglie ai fiori, dalla buccia ai semi oltre naturalmente la polpa.

