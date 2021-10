Zucche tra gusto e leggenda

Ottobre è anche il mese delle zucche in Italia i campi “Arancioni” sono aumentati in modo esponenziale dal momento che è cresciuto l'interesse per Halloween, festa di origine anglosassone che da qualche anno coinvolge anche i bambini italiani.









Va ricordato che le zucche sono state sempre una coltivazione anche in Italia di diverse tipicità. Ogni anno scatta così la ricerca della “zucca perfetta” da svuotare ed intagliare per poi trasformarla in una lanterna magica per scacciare il diavolo dall' inferno e dal paradiso come narra la leggenda di Jack O' Lantern. In tutta la penisola sono molti i campi coltivati e attrezzati per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie. Siete pronti a fare un viaggio? Tra i parchi più belli con a tema le zucche segnaliamo: il Giardino delle Zucche, a Pignataro Maggiore, Caserta. La terra delle zucche ad Eboli, Salerno. Le zucche di Barba bianca, a Torrimpietra, Roma. Il Villaggio delle zucche, a San Martino Siccomario, Pavia. Dal campo di fiori al campo di zucche a Galbiate, Lecco. Tulipania a Terno di Isola, Bergamo. Tutti da vedere.