Zucchero con lo "Spirito nel buio" Esce il secondo singolo sempre "D.O.C"!

Zucchero con lo "Spirito nel buio".

A pochi giorni dal Natale esce il nuovo singolo di Zucchero! Si chiama "Spirito nel buio" ed è il secondo estratto dal suo ultimo album di inediti “D.O.C”.

Nessuna particolare sorpresa, il brano si presenta in pieno stile "Fornacciari": gospel moderno intriso di spiritualità, un ritmo d’altri tempi miscelato ad un sound contemporaneo. Questa canzone come del resto tutto l'album, è stato prodotto da Zucchero insieme a Don Was e Max Marcolini e registrato tra Los Angeles e San Francisco.

All'interno di questa nuova produzione ritroviamo anche collaborazioni molto importanti: Francesco De Gregori (in Tempo al Tempo), Davide Van De Sfroos (in Testa o Croce), Pasquale Panella e Daniel Vuletic (in La canzone che se ne va), Rory Graham (noto come Rag’n’bone Man).

Del resto non è un caso se Zucchero viene considerato l'artista italiano più internazionale ed attendo a tutte le tendenze che si muovono nel mondo della musica. Sicuramente questo Spirito nel Buio farà da colonna sonora durante tutte le feste natalizie e i primi mesi del 2020!

Chissà se poi verrà coinvolto come ospite italiano, per cantare questo pezzo sul palco del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello?

