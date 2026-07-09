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Un luogo di riposo per i nostri animali domestici

Anche Bari si sta dotando di un cimitero per gli animali da compagnia, una scelta di grande civiltà

di Roberto Bagazzoli
9 lug 2026
Immagine dal sito GreenMe
Immagine dal sito GreenMe

I nostri gatti e i nostri cani fanno a tutti gli effetti parte della nostra famiglia. E a Bari lo hanno voluto sottolineare con questa approvazione che potremmo definire storica, per restituire dignità e diritti ai nostri pet domestici.

E’ stato infatti approvato il primo cimitero per animali a Loseto per dare ai nostri amati pet una degna sepoltura, in particolare quella di cani e gatti. Il progetto vedrà il coinvolgimento di vari partner finanziari e di specialisti delle aziende sanitarie locali Asl.

L’area in cui sorgerà il nuovo cimitero si trova all’interno del perimetro della necropoli di Loseto. La nascita di questo spazio solleva anche i cittadini dai costi onerosi che sostenevano per i decessi dei loro animali.

Adesso potranno garantire con una modica spesa una sepoltura equa e soprattutto vicina anche per poterli andare a trovare. Il cimitero per gli animali permetterà anche all’amministrazione comunale di combattere l’abusivismo legato allo smaltimento clandestino dei corpicini dei pet.

Adesso la città di Bari potrà piangere i propri quattrozampe senza stress e senza spendere troppo. Un atto di civiltà che speriamo sia d’esempio anche in altre città d’Italia.




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