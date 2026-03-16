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A Pasqua scegli la vita - stai dalla parte degli animali

L'alternativa? Menù senza crudeltà - il link è nell'articolo

16 mar 2026
A Pasqua scegli la vita - stai dalla parte degli animali

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

Può iniziare proprio a Pasqua la tua scelta di non mangiare animali!

Se ami il tuo cane, il tuo gatto, il tuo coniglietto, ricorda che la pietanza a base di carne che avrai nel piatto è parte di un animale, di un essere senziente, che è stato brutalmente ucciso, dopo essere stato allevato contro natura in un allevamento cosiddetto intensivo.

Non solo agnelli, ma anche polli, vitelli, maiali e altri animali: esseri intelligenti e sensibili vengono uccisi a milioni ogni anno, soprattutto nelle ricorrenze religiose nei mattatoi di tutto il mondo per soddisfare il palato umano.

Occorre dire basta a questa crudeltà, scegliendo di non alimentarsi con cibi animali, l’alimentazione a base vegetale, può essere molto gustosa, è sana, salutare e soprattutto rispetta il Pianeta.


Anche quest'anno trovi le locandine affisse nei luoghi pubblici di San Marino!

Menu di Pasqua senza crudeltà: https://www.agireora.org/vegan/menu-pasqua.html


PERCHÉ SIA UNA “BUONA PASQUA” DIPENDE DA TE!

Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13).

https://www.apasrsm-org/ 




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