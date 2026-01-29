Duke - meraviglioso dobermann di 9 anni

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo



DUKE

Duke ha 9 anni, è un meraviglioso dobermann.

Duke ha attraversato la vita in silenzio, chiede solo di essere capito, aspettando uno sguardo capace di fermarsi davvero su di lui.

Dietro quell’aria forte, dietro quello sguardo che sembra duro, vive un cuore sensibile, attento, capace di sentire tutto.

Duke cerca qualcuno disposto a conoscerlo con rispetto, ad accettare il suo passato. Ha bisogno di una casa senza altri cani maschi e senza gatti e di una presenza stabile che sappia essere guida e rifugio.

Duke non è nato per restare solo. È nato per condividere il tempo, le passeggiate, il silenzio e le carezze. E anche dopo tutto questo tempo, troppo tempo passato in canile, non ha smesso di sognare una famiglia.

Per Duke serve un’adozione consapevole. Ma soprattutto serve un incontro. Perché a volte una vita cambia così quando due anime si riconoscono.





Per info: APAS – tel. 0549 996326 Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00









