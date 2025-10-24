"Gli animali ci insegnano"

TV LIVE ·
L'empatia fra gli animali è meravigliosa

24 ott 2025
Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

Una bella testimonianza di empatia fra gli animali inviataci da una nostra Socia.

Diego è un Lagotto di 16 anni che da più di due mesi sta vivendo una vita diversa, senza correre e giocare. Reduce da un ictus, sebbene curato nel migliore dei modi, non ha più ripreso a camminare ma mai ha mostrato di volersi attendere. Mangia e beve da solo, ma soprattutto scodinzola al mio arrivo o ad ogni mio richiamo come un cucciolo. Forse è il suo modo di mostrare la sua grande voglia di vivere.

A rendere la sua "diversità" più serena ci sono Paco, gatto meraviglioso adottato da voi tre anni fa, e Ultima, gallina di un'intelligenza indescrivibile.

Paco e Ultima sono la compagnia discreta, ma importante di Diego. Dormono e mangiano accanto a lui, lo supportano con sguardi che noi umani mai riusciremmo a comprendere.

Per l'ennesima volta i miei animali mi hanno dato una lezione di vita e sono sempre più convinta che da loro io abbia ricevuto i più grandi insegnamenti.


Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13).





Riproduzione riservata ©

