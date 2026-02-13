TV LIVE ·
JASON bellissimo Pitbull Amstaff di 6 anni

Per lui, che ha sempre vissuto in casa, il canile è una delusione profonda

13 feb 2026
JASON bellissimo Pitbull Amstaff di 6 anni

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

JASON

Jason è un bellissimo Pitbull Amstaff di 6 anni, arrivato al Rifugio a causa di una rinuncia di proprietà.

Purtroppo i pregiudizi condannano spesso cani splendidi come lui a lunghe attese, ma Jason non merita tutto questo: ha un cuore grande e buono che chiede solo di essere accolto.

Per lui, che ha sempre vissuto in casa, il canile è una ferita aperta, il senso di abbandono che provano gli animali quando il box si chiude alle loro spalle è difficile da spiegare.

Nei suoi occhi si legge una delusione profonda, eppure non si arrende. Con equilibrio e forza, Jason trova sempre il modo di reagire.

Il suo carattere socievole e affettuoso ha conquistato tutti, ma troppo spesso i cani adulti non sono la prima scelta di chi adotta.

E invece chi saprà guardare oltre le apparenze, chi sceglierà di aprire il proprio cuore a lui, scoprirà un vero tesoro, un compagno leale, dolce e pronto a donare amore incondizionato.

Jason aspetta solo una persona speciale, consapevole e disposta a offrirgli la seconda possibilità che merita.


Per info APAS tel. 0549 996326. Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  Domenica e festivi fino alle ore 13.00.




