ADOZIONI A.P.A.S. LEILAN dalla Sicilia al Rifugio A.P.A.S. La dolce LEILAN aspetta solo di essere accolta

LEILAN dalla Sicilia al Rifugio A.P.A.S..

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

LEILAN

Ci sono anime che hanno bisogno di tempo, comprensione e pazienza per mostrarsi davvero.

Leilan è una di queste. Ha circa 6 anni, proviene dalla Sicilia ed è con noi da diversi mesi ed è sterilizzata.

Quando è arrivata al Rifugio portava addosso il peso delle sue paure: lo sguardo sfuggente, il cuore diffidente verso un mondo che non era stato gentile con lei.

Da qualche tempo qualcosa è cambiato, a piccoli passi ha conquistato fiducia nelle persone. Leilan sta imparando a credere che esista anche un lato buono della vita, e lo fa con la forza silenziosa di chi non ha mai smesso di sperare, anche quando tutto sembrava perduto.

Leilan ama passeggiare e adora il cibo, il suo sguardo nasconde un mondo di dolcezza che aspetta solo di essere accolta.

Anche un cuore già segnato dal passato può battere forte di nuovo, se trova chi sa amarlo davvero.





Per info: APAS tel. 0549 996326 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00).

