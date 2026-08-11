ADOZIONI A.P.A.S. Mila - splendida gattina di 3 anni e mezzo Se pensate che l'amore vada oltre l'apparenza, Mila vi aspetta!

Mila - splendida gattina di 3 anni e mezzo.

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

MILA

Mila è una splendida gattina di 3 anni e mezzo, giovane, sana e di una bellezza davvero particolare.

Ha ereditato il fascino del mantello Bengala, mentre le sue dolcissime orecchie piegate ricordano quelle degli Scottish Fold, conferendole una tenera espressione da "gufetto", ma chi sceglierà Mila dovrà guardare oltre la sua bellezza.

Mila ha un carattere forte e particolare, è intelligente, indipendente e consapevole di sé. Ama essere rispettata nei suoi tempi e nei suoi spazi e non è adatta a tutti i contesti familiari. Per questo cerchiamo per lei una famiglia senza bambini, composta da persone capaci di comprendere la sua personalità.

Mila è una di quelle anime speciali che vanno conquistate con pazienza, rispetto e sensibilità. Non è una gatta per tutti, ma per chi saprà conquistarne la fiducia sarà una compagna straordinaria, capace di lasciare un segno nel cuore.

Se pensate che l'amore vada oltre l'apparenza, Mila vi aspetta.





Per informazioni APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13)

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