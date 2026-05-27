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Pier oggi ha 6 anni. È arrivato in canile quando aveva ne aveva solo 2

il proprietario non può più occuparsi di lui e il ritorno in canile sarebbe durissimo

27 mag 2026
Pier oggi ha 6 anni. È arrivato in canile quando aveva ne aveva solo 2

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

PIER

Pier ha 6 anni e merita davvero il suo lieto fine. È arrivato in canile quando aveva solo 2 anni, insieme a una cagnolina che è stata adottata subito. Lui invece è rimasto indietro.

Il suo carattere un po’ schivo non lo rendeva “simpatico” a prima vista e così nessuno si fermava davvero a conoscerlo. In box era agitato, spaesato, ma bastava concedergli un po’ di tempo, una volta fuori, pian piano si calmava e lasciava emergere il suo lato più autentico.

Quando finalmente sembrava essere arrivata la sua occasione, Pier era stato adottato e per alcuni anni ha conosciuto il calore di una casa. Ora però la sua vita rischia di spezzarsi di nuovo, il proprietario non può più occuparsi di lui e il ritorno in canile sarebbe durissimo per un cane sensibile come lui.

Pier è un cane affettuoso con le persone, socievole con gli altri cani, e ha solo bisogno di qualcuno capace di comprenderlo, rispettare i suoi tempi e regalargli quella stabilità che merita.

Pier ha bisogno di movimento, di compagnia, di sentirsi parte di una famiglia. Ha bisogno di una seconda possibilità vera.

Cerchiamo per lui una famiglia paziente e consapevole, pronta ad accoglierlo per sempre, perché Pier ha già aspettato abbastanza.

Ogni cane merita una casa, ma per un cane adulto essere scelto significa tornare a credere in un futuro felice.


Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8.00  alle ore 14.00  (domenica e festivi fino alle ore 13.00)





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