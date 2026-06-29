A.P.A.S. Proteggerli dal caldo è un gesto d'amore Ecco alcuni consigli per proteggerli durante l'estate

Proteggerli dal caldo è un gesto d'amore.

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo



CON IL CALDO, ALCUNI ERRORI POSSONO COSTARE LA VITA

Le temperature si alzano e, con loro, aumentano anche i rischi per i nostri amici a quattro zampe. A volte basta una distrazione per mettere seriamente in difficoltà un animale.

Ecco alcuni consigli semplici per proteggerli durante i mesi più caldi:

Acqua fresca sempre disponibile. Ombra e riparo dal sole sono indispensabili. Mai lasciare gli animali in luoghi troppo caldi o esposti al sole, come terrazzi, cortili con pavimentazione in cemento, balconi o cucce non ombreggiate.

Se possibile, l’ideale è tenerli in casa almeno nelle ore più calde, in un ambiente fresco e ben arieggiato. Ventilatore o aria condizionata possono aiutare, purché non con getto diretto e mantenendo una temperatura equilibrata (circa 24–26°C) per evitare sbalzi termici.

Passeggiate solo nelle ore più fresche, preferibilmente al mattino presto o la sera. Evitare le uscite tra le 11 e le 17, quando asfalto e temperature possono diventare pericolosi anche per i polpastrelli.

Mai lasciarli in auto, nemmeno “per pochi minuti”. L’abitacolo si surriscalda in pochissimo tempo e può trasformarsi in una trappola mortale.

Se vedi un animale chiuso in auto sotto il sole, non voltarti dall'altra parte. Chiama subito la Centrale operativa interforze al n. 0549 888888 e segnala la situazione: intervenire tempestivamente può salvare una vita.

Pensiamo anche alla fauna selvatica e agli uccelli: lasciare una ciotola d’acqua fresca all'esterno può fare davvero la differenza.

Proteggerli dal caldo non è un’attenzione in più: è un gesto d’amore, responsabilità e rispetto.





Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (domenica e festivi fino alle ore 13.00)

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