Sirio - splendido spinone italiano di soli 3 anni

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

SIRIO

Sirio ha solo tre anni, eppure i suoi occhi custodiscono una storia fatta di giorni difficili.

Ora Sirio è in canile, ma non è arrabbiato, ha scelto la strada più bella, quella della dolcezza.

Sirio è uno splendido spinone italiano, con un manto bianco morbido come una nuvola e uno sguardo capace di arrivare dritto al cuore. La sua bellezza colpisce subito, ma è la sua anima a lasciare il segno.

È buono, delicato, sensibile. Non conosce il rancore: continua semplicemente ad amare, con una dignità silenziosa che commuove.

Sirio è positivo alla leishmaniosi, una malattia che stiamo curando con una terapia regolare.

Aspetta qualcuno che riconosca il valore immenso di un cane speciale, che comprenda la profondità del suo carattere e la ricchezza del suo affetto.

Non cerchiamo per Sirio una famiglia qualunque, cerchiamo un incontro destinato a cambiare due vite.

Perché adottarlo significa accogliere un compagno fedele, un'anima gentile, un amico che saprà riempire di tenerezza ogni giorno.

Venite a conoscerlo. Lasciate che Sirio vi racconti ciò che le parole non riescono a dire.





Per informazioni: APAS – tel. 0549 996326 Tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00 (domenica e festivi fino alle 13:00).







