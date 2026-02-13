ADOZIONI A.P.A.S. STARSKY da 4 anni in canile.. attende qualcuno scelga proprio lui Anche i cuori più timidi fioriscono se li si annaffia con amore e pazienza

STARSKY da 4 anni in canile.. attende qualcuno scelga proprio lui.

STARSKY

Starsky aspetta da troppo tempo. Ha 7 anni e mezzo e da ben 4 vive in canile, in attesa che qualcuno scelga proprio lui.

Il suo passato ha lasciato ferite invisibili, che ancora oggi si riflettono nei suoi occhi e nel bisogno di tenere le distanze da chi non conosce.

Eppure, in quel cuore segnato dal dolore c'è ancora spazio per la speranza. Starsky non si impone: osserva, ascolta e spera in silenzio.

La sua timidezza è una richiesta gentile, un invito sommesso a concedergli tempo, rispetto e calma.

E chi sa avvicinarsi con delicatezza sarà ricompensato da piccoli gesti che parlano d’amicizia.

Starsky ha uno sguardo buono, limpido che chiede solo di essere capito.

Bastano pochi incontri fatti di costanza e rispetto per vederlo sciogliersi poco alla volta.. e quando questo accade, quando Starsky sceglie di fidarsi, nasce un legame raro e indissolubile.

Anche i cuori più timidi fioriscono, se li si annaffia con amore e pazienza.





Per info APAS – 0549 996326. Tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle 13).

