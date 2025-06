I parcheggi riservati a disabili, donne in gravidanza e famiglie con neonati non sono un privilegio, ma una necessità. Occuparli senza diritto è un gesto di inciviltà. Le sanzioni sono severe, ma il rispetto non dipende solo dalle multe. Con il Sovraintendente della Polizia Civile di San Marino, Luca Forcellini abbiamo evidenziato quanto sia importante lasciare liberi questi spazi per chi ha reali difficoltà.