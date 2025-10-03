MUSICA Al via la 27a Rassegna Musicale D'Autunno 2025 Evento creato e diretto dall'Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Prende il via al Teatro Titano di San Marino la 27^ Rassegna Musicale d’Autunno. Il pianoforte sarà protagonista di molti appuntamenti della Rassegna 2025. La Rassegna Musicale d’Autunno gode del patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura, il supporto di Cassa di Risparmio di San Marino, è promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, con il sostegno della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino e la Giunta di Castello di San Marino Città.

Ne abbiamo parlato con il Maestro Augusto Ciavatta



