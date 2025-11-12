MUSICA “Banging Like a Dynamite” Max from Gabin torna con il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album ai primi del 2026

“Banging Like a Dynamite”.

Con un irresistibile mix di Funky, acid jazz, soul e new disco (o Nu-disco), “Banging Like a Dynamite”, il nuovo singolo di Max from Gabin, si distingue per un groove avvolgente e un giro di basso impeccabile che spinge l'intero brano. La voce di Armando Muro potente e raffinata, guida la melodia con una sensibilità unica, mentre l'uso dei violini, in stile disco/soul, aggiunge una dimensione sofisticata al pezzo.



I più letti della settimana: