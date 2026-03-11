MUSICA "Bonnie & Clyde" Il nuovo singolo di Alunno Brano pop urban dalle sonorità dark e notturne, con stile moderno e cinematografico

“Bonnie & Clyde" di Alunno, vive dell’incontro di suoni sperimentali, sintetizzatori ed elementi orchestrali – trombe, violini e cori – che accompagnano il timbro delicato e immediatamente riconoscibile dell’artista, al servizio di un testo profondo, introspettivo e viscerale. Racconta un amore caotico e intenso, in cui la metafora della celebre coppia Bonnie e Clyde non rimanda al crimine, ma alla forza di due persone che si amano profondamente e che, proprio per questo, finiscono per perdersi e farsi male a vicenda.

A Diamoci del Tu ne abbiamo parlato con l'autore



