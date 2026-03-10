SPETTACOLO Caffè con Vista a Casa di Mirco Riparte il format ideato e scritto da Mirco Realdini che festeggia i suoi trent'anni di spettaolo

Caffè con Vista a Casa di Mirco.

Mirco Realdini nato con il sogno di fare nella vita il conduttore televisivo. Amore scoperto mentre guardava un suo cugino leggere le notizie di un notiziario in una televisione locale. Oggi festeggia i trent'anni di attività e lo fa riportando in tv "Caffè con Vista a Casa di Mirco", con ospiti, amici e tante sorprese per chi guarda e non è li con loro.

Ne abbiamo parlato con lui a Diamoci del Tu

I più letti della settimana: