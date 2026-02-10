TV LIVE ·
18:39 Nations League, San Marino nel C1 con Albania, Finlandia e Bielorussia 17:58 Lollobrigida, bis olimpico nel pattinaggio: è oro anche sui 5000 metri 17:57 Crans-Montana: la rabbia dei genitori all'interrogatorio degli indagati 14:26 Aviosuperficie: ok all'odg ma prestito saudita "non vincolante", ira di Pedini Amati 13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek 12:03 Rimini - San Marino, Statale 16: scatta il piano di riqualificazione
"Cambiare Energia" di Lorenza Sebastiani

Un programma condotto Bianca Luna Santoro in collaborazione con IMC Holding

di Mirco Zani
10 feb 2026
"Cambiare Energia" di Lorenza Sebastiani

Cambiare Energia in onda ogni Lunedì alle 12:30 su RTV San Marino  è un programma è ideato e scritto da Lorenza Sebastiani, giornalista, autrice e consulente televisiva, in collaborazione con IMC Holding, società che si occupa di fotovoltaico. Alla conduzione in studio c'è Bianca Luna Santoro, che accompagna il pubblico in un viaggio chiaro, accessibile e concreto tra consumi energetici, risparmio domestico, nuove tecnologie e difesa dalle truffe.  Lorenza Sebastiani ce ne ha parlato a Diamoci del Tu.

