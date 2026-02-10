TELEVISIONE "Cambiare Energia" di Lorenza Sebastiani Un programma condotto Bianca Luna Santoro in collaborazione con IMC Holding

Cambiare Energia in onda ogni Lunedì alle 12:30 su RTV San Marino è un programma è ideato e scritto da Lorenza Sebastiani, giornalista, autrice e consulente televisiva, in collaborazione con IMC Holding, società che si occupa di fotovoltaico. Alla conduzione in studio c'è Bianca Luna Santoro, che accompagna il pubblico in un viaggio chiaro, accessibile e concreto tra consumi energetici, risparmio domestico, nuove tecnologie e difesa dalle truffe. Lorenza Sebastiani ce ne ha parlato a Diamoci del Tu.



