"Curvyssima" è un one-woman show in cui Stefissima, con il suo stile unico, esplora le dinamiche del corpo femminile e la sua percezione nella società, mettendo in discussione gli standard di bellezza imposti, invitando ad accettare e celebrare la diversità, sia fisica che di altro tipo, e a liberarsi dalle aspettative esterne. Curvyssima arrichisce il cartellone estivo di Porto Verde, organizzato dalla locale “Associazione Per la Difesa del Mare”.