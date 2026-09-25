DELU DJ e la sua "Be Free"

Eros De Luigi, ma per tutti: "DELU. DJ". Producer da San Marino. Deep, minimal tech house: groove solidi, texture underground, vocal cuts UK. Si è raccontato ai microfoni di Radio San Marino presentando la sua Be Free
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Giovanissimo ma con le idee molto chiare cresciuto al ritmo della musica house e tech-house
Eros De Luigi, ma per tutti: "DELU. DJ". Producer da San Marino. Deep, minimal tech house: groove solidi, texture underground, vocal cuts UK. Si è raccontato ai microfoni di Radio San Marino presentando la sua Be Free