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DELU DJ e la sua "Be Free"

Giovanissimo ma con le idee molto chiare cresciuto al ritmo della musica house e tech-house

di Mirco Zani
25 set 2026
DELU DJ e la sua "Be Free"

Eros De Luigi, ma per tutti: "DELU. DJ". Producer da San Marino. Deep, minimal tech house: groove solidi, texture underground, vocal cuts UK. Si è raccontato ai microfoni di Radio San Marino presentando la sua Be Free

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