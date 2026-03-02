Denise Battaglia da "Vita" alla sua Romagna...

Dopo il percorso aperto con "Il Giullare", Denise Battaglia torna a raccontarsi attraverso una nuova canzone che affonda le radici nella sua terra. "Vita" è il primo tassello di un nuovo progetto e segna anche l’inizio di una collaborazione importante con Casadei Sonora, realtà che custodisce l’eredità musicale di Secondo Casadei.
Cantato in dialetto romagnolo, il brano nasce come un gesto intimo: uno sguardo riconoscente verso le origini, verso quella saggezza semplice che si nasconde nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nelle piccole cose che spesso dimentichiamo di osservare.
Denise Battaglia - VITA (Official Video)