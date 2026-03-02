TV LIVE ·
Denise Battaglia da "Vita" alla sua Romagna...

di Catia Demonte
2 mar 2026
Denise Battaglia da "Vita" alla sua Romagna...

Dopo il percorso aperto con "Il Giullare", Denise Battaglia torna a raccontarsi attraverso una nuova canzone che affonda le radici nella sua terra. "Vita" è il primo tassello di un nuovo progetto e segna anche l’inizio di una collaborazione importante con Casadei Sonora, realtà che custodisce l’eredità musicale di Secondo Casadei.

Cantato in dialetto romagnolo, il brano nasce come un gesto intimo: uno sguardo riconoscente verso le origini, verso quella saggezza semplice che si nasconde nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nelle piccole cose che spesso dimentichiamo di osservare.

Ascolta l'intervista in reloaded! 

Denise Battaglia - VITA (Official Video)





