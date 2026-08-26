SAN MARINO EVENTI E' tempo di San Marino Comics Al via la tredicesima edizione che trasformerà ancora una volta il centro storico di San Marino in un grande palcoscenico

E' tempo di San Marino Comics.

San Marino Comics 2026 ha Il claim “Press Play: la fantasia parte da qui” con cui conferma la propria vocazione a unire cultura pop, partecipazione e valorizzazione del tessuto locale attraverso il coinvolgimento attivo di sponsor e realtà locali, che non si limitano a sostenere l’evento, ma ne diventano parte integrante con giochi.

Ne abbiamo parlato a Radio San Marino con Paolo Gualdi



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