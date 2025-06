MUSICA “È tutto così vero” il nuovo singolo di Giuseppe Cucè Il ricordo di una prima volta che non ha nulla di perfetto, e proprio per questo brucia

“È tutto così vero” il nuovo singolo di Giuseppe Cucè.

"È tutto così vero" il nuovo singolo di Giuseppe Cucè, che anticipa l'album "21 grammi" in uscita a giugno. Giuseppe ai microfoni di Diamoci del Tu ha raccontato cosa vuole esprimere il testo del suo brano, una confessione intima, di una prima volta che non ha nulla di perfetto, e proprio per questo brucia sulla pelle come verità.



