15:21 Pessime notizie dall'Africa Eco Race: un guasto meccanico ferma Thomas Marini
Elena Guidi : OrientARSI

L'arte di trovare il tuo sole, una guida all'orientamento scolastico professionale e umano

di Mirco Zani
2 feb 2026
Elena Guidi : OrientARSI

"Orientarsi. L'arte di trovare il tuo Sole" a firma Elena Guidi  è una guida innovativa, pratica e accessibile che nasce inizialmente a supporto degli adolescenti e dei loro genitori, spesso incerti e confusi nel momento della scelta della scuola superiore, dell'università o del percorso professionale. Unendo l'esperienza maturata con l'insegnamento, l'autrice compone un approccio inedito al tema dell'orientamento, che consente al lettore di riconoscere talenti, desideri reali e direzioni possibili, per realizzarsi pienamente nella sua vocazione,spesso motivo di preoccupazione all'interno delle famiglie. Ne abbiamo parlato con l'autrice a Diamoci del Tu.

Riproduzione riservata ©

